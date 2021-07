Naughty Dog espande il team Multiplayer: Fazioni di The Last of Us 2 o c'è dell'altro?

Cosa stanno combinando i ragazzi di Naughty Dog da quando hanno dato alle stampe The Last of Us Part 2? Ufficialmente non è noto, i cagnacci non ce l'hanno mai svelato attraverso i canali di comunicazione tradizionali, ma numerosi indizi raccolti in questi mesi puntano ad un'esperienza multigiocatore.

A differenze del capostipite, The Last of Us Part 2 è arrivato sul mercato privo della modalità multigiocatore Fazioni. I motivi sono stati spiegati nel dettaglio l'anno scorso: a quanto pare, la visione creativa di Naughty Dog era cresciuta così tanto da non poter più essere contenute in una semplice componente aggiuntiva. È possibile quindi che Fazioni sia diventato un gioco a sé stante: un annuncio di lavoro per un Level/Environment Designer dello scorso giugno menzionava chiaramente la presenza del "primo gioco multiplayer stand-alone dello studio".

Che sia effettivamente legato a The Last of Us Part 2? O si tratta di tutt'altro? Qualsiasi sia la risposta, sappiamo per certo che Naughty Dog sta continuando su questa strada espandendo il proprio team di creativi specializzato in esperienze multigiocatore: sono decine e decine le posizioni lavorative aperte nello studio californiano a luglio, e molte di queste richiedono dimestichezza con il mondo dei giochi multiplayer: Associate Gameplay Scripter, Gameplay Scripter, Level/Environment Designer, Montetization/Economy Designer, Visual Effect Artist, AI Programmer, Animation Programmer, Backend Programmer e UI Scripter/Programmer. Non vediamo l'ora di scoprire come sarà il primo gioco multiplayer online di Naughty Dog.