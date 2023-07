Naughty Dog: Evan Wells lascia lo studio dopo 25 anni, promozione per Neil Druckmann

Il Co-Presidente di Naughty Dog, Evan Wells, ha annunciato l'intenzione di lasciare l'azienda alla fine del 2023, per inseguire nuove sfide personali e professionali dopo 25 anni di carriera in uno degli studi più rinominati dell'industria.

Wells ha voluto ringraziare tutti per il supporto ricevuto in questi 25 anni e si dice assolutamente sicuro del brillante futuro di Naughty Dog grazie alla leadership di Neil Druckmann e degli altri talentuosissimi responsabili dello studio, che guideranno l'azienda verso una nuova fase.

Evan Wells lavora nell'industria dei videogiochi dal oltre 30 anni ed ha assistito alla crescita di Naughty Dog dai 14 dipendenti del 1998 fino agli oltre 400 dipendenti attuali. A Naughty Dog, Wells lega tanti ricordi personali come l'aver conosciuto la moglie durante lo sviluppo di Crash Team Racing o l'essere andato in luna di miele dopo aver finito i lavoro su Jak II o ancora la nascita del primo figlio durante l'annuncio di Uncharted Drake's Fortune e la nascita del secondo nel pieno dello sviluppo di The Last of Us.

Anche Neil Druckmann ha pubblicato un messaggio per ringraziare Evan Wells e informare i giocatori sui nuovi ruoli dello staff dopo l'abbandono di Evans a fine anno: lo stesso Druckmann diventerà co-head dello studio nei prossimi mesi e ricoprirà anche il ruolo di head o creative, Alison Mori diventerà studio manager e head of operations, Arne Meyer sarà head of culture and communications, Christian Gyrling ricoprirà il ruolo di head of technology, Erick Pangilinan e Jeremy Yates ricopriranno il ruolo di co-heads of the art departments e infine Anthony Newman ricoprirà un nuovo ruolo, ovvero quello di head of production and design.