Naughty Dog e il futuro di PS5: Druckmann ansioso di svelare i nuovi progetti dello studio

È sempre più forte la curiosità di sapere a cosa sta lavorando Naughty Dog, e di come la software house, dimostratasi una vera garanzia per i fan di Sony negli ultimi anni, deciderà di sfruttare l'hardware next-gen di PlayStation 5 per dare vita a nuovi coinvolgenti universi narrativi.

Al momento non sappiamo su cosa si stiano concentrando gli autori di Uncharted e The Last of Us, ma per forza di cose le aspettative sono già alte da parte della fanbase. Neil Druckmann ha deciso di rendere l'attesa ancora più impaziente pubblicando un nuovo cinguettio sul suo profilo ufficiale Twitter.

Come potete leggere più in basso, Druckmann si dice impossibilitato, per ovvie ragioni, a rispondere a quei giocatori che chiedono con insistenza novità sui prossimi giochi targati Naughty Dog. Ciò che il co-presidente della software house ci rivela, però, è che possiamo aspettarci la presentazione di molteplici progetti da parte dello studio nel prossimo futuro:

"Se mi inviate tweet, chiedendomi dei futuri progetti, non potrò dirvi nulla... Per favore, siate pazienti. Abbiamo in cantiere alcune cose molto interessanti che non vediamo l'ora di condividere con voi. Non appena potremo, lo faremo!".

Nelle scorse settimane si erano fatte sempre più insistenti le teorie che volevano Naughty Dog al lavoro su un gioco fantasy, specialmente dopo l'apparizione di alcune sospette concept art pubblicate dai membri della software house. Tuttavia, la congettura dei fan è stata presto smontata in via ufficiale dagli sviluppatori. Molti giocatori, intanto, aspettano l'introduzione della modalità Fazioni di The Last of Us Parte 2, sulla quale Naughty Dog mantiene un silenzio che dura ormai da svariati mesi. Non ci resta insomma che attendere per scoprire il futuro di Naughty Dog e PlayStation 5.