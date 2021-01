Naughty Dog su un gioco fantasy per PS5? Spuntano altre due concept art!

I primi rumor legati a un gioco fantasy firmato da Naughty Dog risalgono alla primavera dello scorso anno, a circa un mese di distanza dalla pubblicazione dell'atteso The Last of Us Parte 2.

Dopo mesi in cui l'epopea di Ellie e Joel ha attirato tutta l'attenzione degli appassionati legati alla software house, ora la curiosità legata al prossimo progetto del team torna a destarsi. Al momento, è bene evidenziarlo, dai canali di Naughty Dog non è giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito a ciò che sta prendendo forma presso i propri studi in questo momento. Le speculazioni legate a un progetto dalle ambientazioni fantasy, tuttavia, sono tornate in auge in seguito all'avvistamento di una intrigante concept art pubblicata da un artista di Naughty Dog.



Hyoung Nam, Senior Concept Artist presso il team Sony, ha pubblicato la creazione sul proprio profilo Art Station, suggerendo che si tratti di qualcosa di collegato a un "nuovo gioco". In verità, però, la concept art già segnalata non è l'unica a rappresentare un indizio: congiuntamente alla stessa, l'artista ha infatti pubblicato due ulteriori immagini, che potete visionare in calce a questa news. Le tre concept art sono indicate da Hyoung Nam come "Le donne del Nord": che davvero queste figure femminili siano destinate a farsi strada in una nuova esclusiva PS5? Per saperne di più, non resta che attendere: nel frattempo, Neil Druckmann ha assicurato che Naughty Dog sta lavorando a qualcosa di grandioso.