Naughty Dog e il nuovo gioco misterioso: Neil Druckmann al lavoro!

Dopo aver annunciato la conclusione delle riprese della serie TV di The Last of Us, Neil Druckmann ha lasciato il set della produzione HBO, per fare ritorno presso gli studi di Naughty Dog.

Da qui, il game director di The Last of Us e The Last of Us: Parte II non ci ha messo molto a riprendere le redini della software house, della quale è attualmente anche Vice Presidente. Per palesare la circostanza al pubblico, il buon Neil Druckmann ha deciso di aggiungere un piccolo dettaglio al proprio profilo ufficiale su Twitter.

Come potete verificare in calce a questa news, la biografia dell'autore videoludico riporta ora un primo riferimento al misterioso progetto attualmente in cantiere presso il team di Sony. Mentre aumentano in maniera esponenziale le indiscrezioni che vorrebbero Naughty Dog al lavoro su di una nuova IP, Neil Druckmann descrive se stesso come impegnato nella realizzazione di "QUEL futuro gioco!". Ovviamente, nessun dettaglio concreto da parte del veterano del mondo PlayStation, che si è ben guardato dall'offrire informazioni in merito a questo titolo ancora da annunciare.



Presumibilmente atteso in esclusiva su PlayStation 5, il prossimo gioco di Naughty Dog sembra non essere ad ogni modo destinato ad essere The Last of Us: Parte III, almeno stando alle ultime dichiarazioni dei vertici della software house, che si è limitata a confermare soltanto l'esistenza di un primo, vago, canovaccio della trama del titolo.