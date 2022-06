Naughty Dog e il gioco PS5 misterioso: è in sviluppo da almeno 2 anni

In seguito all'annuncio ufficiale dell'esistenza e delle caratteristiche di The Last of Us: Parte I, alcuni autori di Naughty Dog si descrivono ancora come impegnati su di un "progetto non annunciato".

Tra questi ultimi, troviamo in particolare Josh Scherr, sceneggiatore con oltre vent'anni di trascorsi nella software house. Dopo aver lavorato a The Last of Us: Parte II e ad Uncharted: Lost Legacy, il Narrative Designer è al momento coinvolto in un progetto ancora top secret. Dettaglio interessante, il suo impegno sul titolo ha avuto inizio nel maggio 2020 e continua ancora ad oggi. Da questo piccolo dettaglio, possiamo dedurre che il prossimo gioco PS5 di Naughty Dog è ormai in sviluppo da oltre due anni.

Si tratta di una considerazione interessante, che tuttavia va contestualizzata con attenzione. Bisogna infatti ricordare che la pandemia ha avuto un forte impatto sulle attività di tutte le software house, ed è dunque possibile che gli oltre due anni di lavoro sul nuovo titolo per PlayStation 5 siano stati caratterizzati da un avanzamento complesso.



E mentre Neil Druckmann scherza su eventuali leak da PlayStation per il nuovo gioco Naughty Dog, un ulteriore profilo social sembra suggerire anche il coinvolgimento di Kurt Margenau nel progetto. Il veterano del team Sony ha infatti aggiornato la biografia del proprio account Twitter, specificando di essere impegnato come Game Director su di un gioco non annunciato. Negli ultimi anni, Margenau ha rivestito il ruolo di Co-Game Director per The Last of Us: Parte II e di Game Director per Uncharted: The Lost Legacy.