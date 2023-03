Naughty Dog: il nuovo gioco è in sviluppo, sarà The Last of Us 3? Parla Neil Druckmann

I rumor vogliano The Last of Us Parte 3 già in sviluppo con obiettivo PlayStation 6, e Neil Druckmann, vice presidente di Naughty Dog e director della serie, ha dichiarato che che l'apprezzata software house di Sony si sta attualmente concentrando su un nuovo progetto.

Durante lo "Spoilercast" di Kinda Funny, Neil Druckmann, pur mantenendo un certo riserbo, ha parlato del futuro di Naughty Dog e della serie di The Last of Us.

L'autore ha innanzitutto precisato che, come prevedibile, The Last of Us Online sarà il prossimo titolo che Naughty Dog pubblicherà sul mercato ed ha promesso che "un sacco di informazioni" verranno diffuse nel corso di quest'anno. Questo lascia ben sperare in vista di un lancio non troppo distante nel tempo del titolo multiplayer. Ha inoltre precisato che sarà la prima iterazione legata alla serie che non lo vede alla direzione, ma solo come producer e supervisore.

Naughty Dog è stata ristrutturata internamente per poter sviluppare più giochi contemporaneamente (che si tratti di nuove IP, sequel o entrambi). Lo studio ha ora un grande team di produttori, direttori di giochi e scrittori che consentono loro di essere più organizzati. Questo ha consentito di portare avanti The Last of Us Online e un progetto di cui non sappiamo ancora nulla.

Il prossimo grande gioco di Naughty Dog è già in fase di sviluppo ma non è detto che sia The Last of Us Parte 3. Le pressanti richieste della fanbase sono evidenti, ma lo studio ha scelto il "progetto su cui tutti sarebbero stati entusiasti di lavorare" negli anni a venire. "La decisione è stata già presa", ha detto Druckmann, senza rivelare in modo chiaro di che gioco potesse trattarsi.

Se Naughty Dog sta lavorando ad un progetto esterno alla serie non è affatto da escludere che The Last of Us Parte 3 non arrivi ugualmente in futuro, specialmente considerando che lo stesso Druckmann ritiene che ci siano ancora storie da raccontare all'interno del mondo post-apocalittico di Joel ed Ellie. Il franchise, nel frattempo, ha raggiunto nuove vette di popolarità con la serie televisiva curata da Craig Mazin e lo stesso Druckmann: sulle nostre pagine trovate la Recensione dell'episodio finale di The Last of Us HBO.