Naughty Dog guarda al futuro tra The Last of Us 3, nuova IP... o magari Uncharted?

Poche settimane fa ci chiedevamo dove sono le esclusive PS5 di Naughty Dog: dal lancio di PlayStation 5 ad oggi, lo studio ha gestito (e non da solo) solamente due progetti: The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2 Remastered in uscita a gennaio 2024.

Naughty Dog ha annunciato la cancellazione di The Last of Us Online, il multiplayer di TLOU non si farà e lo studio tornerà ad occuparsi di giochi single player pensati per "portare avanti l'eredità e la tradizione di Naughty Dog"... ma cosa possiamo aspettarci esattamente? C'è più di un gioco single player in sviluppo presso Naughty Dog e l'azienda ha parlato di "entusiasmanti progetti in cantiere" senza però citare titoli specifici.

Il primo gioco che ci viene in mente chiaramente è The Last of Us Parte 3, a quanto sembra le sessioni di motion capture sarebbero già iniziate da tempo... esiste davvero? Uscirà prima della fine del ciclo vitale di PS5? Le domande sono tante, le certezze pochissime, in ogni caso dubitiamo che Naughty Dog e Sony vogliano abbandonare una gallina dalle uova d'oro come The Last of Us.

E poi c'è anche la tanto misteriosa nuova IP di Naughty Dog per PS5, apparentemente un gioco di stampo fantasy. Anche in questo caso la situazione è poco chiara ma secondo alcune gole profonde, sarebbero questo il prossimo gioco grande gioco di Neil Druckmann, destinato a uscire (forse) tra il 2025 e il 2026.

Infine non possiamo non citare Uncharted: Uncharted 5 si farà? Per ora Naughty Dog non sembra sentire il bisogno di tornare sulla serie anche se negli anni scorsi sembra siano stati sviluppati vari prototipi per un nuovo gioco, di cui uno con protagonista Sully. I nostalgici sperano poi in un ritorno di Jak & Daxter ma come per Uncharted, ad oggi lo studio non ha dimostrato particolare interesse nel riprendere in mano questa IP... ma mai dire mai.

E secondo voi, quale sarà il prossimo gioco Naughty Dog a uscire su PS5? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.