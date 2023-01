Naughty Dog si ispirerà a Elden Ring? Neil Druckmann stregato dalla narrativa FromSoftware

Naughty Dog e FromSoftware sono riusciti a conquistare milioni di giocatori con le storie raccontate all'interno dei loro titoli, ma sappiamo molto bene come le due software house abbiano intrapreso per larga parte delle strade completamente opposte dal punto di vista della narrazione.

Se i fan di Naughty Dog hanno impressi nella mente molti dei dialoghi e delle cutscene in stile cinematografico di The Last of Us, gli amanti dei Souls di FromSoftware adorano invece scandagliare ogni singola area e leggere le descrizioni di tutti gli oggetti di gioco per ricomporre i puzzle narrativi di Hidetaka Miyazaki.

In una recente intervista, Neil Druckmann, il creative director di The Last of Us e di Uncharted 4, ha dichiarato di essere particolarmente intrigato in questo periodo dalla peculiare narrativa silenziosa adottata da FromSoftware, che molto spesso punta su un "racconto ambientale" nei suoi titoli e lascia ampia libertà di interpretazione ai giocatori.

"Recentemente sono stato incuriosito da cose come Elden Ring e Inside che non si affidano tanto alla narrativa tradizionale per raccontare la propria storia. Parte della miglior narrativa in The Last of Us è nelle cinematiche, ma anche nel gameplay e nel muoversi nelle ambientazioni e nella comprensione di una storia di uno spazio semplicemente guardandolo ed esaminandolo. Per me, in questo momento, questa è una delle migliori gioie che ottengo dai giochi che si fidano del loro pubblico. [Giochi] che non ti tengono per mano, queste sono le cose che mi incuriosiscono guardando avanti.

Ciò non significa che [nei nostri prossimi giochi] non avremo mai dialoghi o filmati, penso che questi siano strumenti nella tua cassetta degli attrezzi... E penso che ci sia un modo per portare avanti quella roba, almeno per il tipo di giochi che realizziamo in Naughty Dog. Sono davvero incuriosito. Non riposare mai sugli allori e provare qualcosa di un po' nuovo, un po' diverso, che non piacerà a tutti, ma va bene. E le cose su cui stiamo lavorando ora, posso dirvi che i team sono molto entusiasti dei diversi progetti che abbiamo in Naughty Dog". Detto questo, Druckmann ha in ogni caso chiarito che desidera scrivere ancora delle storie character-driven.

Oltre che per il suo stile narrativo, FromSoftware è celebre anche per la difficoltà dei suoi giochi, eppure una streamer ha battuto Malenia simultaneamente su PC e PS5 utilizzando un Dance Pad.