Il gioco fantasy di Naughty Dog per PS5 esiste davvero? Un nuovo artwork sembra suggerirlo

Dopo il lancio di The Last of Us Parte II e con PlayStation 4 ormai sul viale del tramonto, i possessori di PS5 si stanno chiedendo a cosa sta attualmente lavorando Naughty Dog, la software house da molti considerata come la vera punta di diamante tra gli studi first party di Sony.

Come ben ricorderete se avete seguito le nostre pagine, nei mesi scorsi fu pubblicato da John Sweeney un intrigante artwork che sembrava suggerire l'arrivo di un gioco fantasy sviluppato da Naughty Dog per PS5. Come vi abbiamo riportato soltanto pochi giorni fa, Sweeney ha però lasciato la software house di Uncharted e The Last of Us per unirsi ai ragazzi di Insomniac Games, e sarebbe stato lecito pensare che l'illustrazione fosse tratta da un lavoro personale dell'art director.

Tuttavia, su ArtStation è emersa una seconda opera alquanto sospetta (riportata in calce), questa volta firmata Hyoung Nam, Senior Concept Artist presso Naughty Dog. Anche in questo caso, possiamo ammirare una rappresentazione di stampo fantasy, con in primo piano una guerriera in armatura che riposa sulla carcassa di un drago esanime. Ancora più interessante ed esplicita sembra essere poi la didascalia che accompagna l'artwork: "L'ispirazione [arriva] dal nuovo gioco. Sapete di che sto parlando...", le parole ammiccanti di Nam.

Insomma, sembra che Naughty Dog stia iniziando a stuzzicare i fan nell'attesa di mostrare il prossimo progetto a cui darà luce con tutta probabilità su PlayStation 5. Come di consueto, vi invitiamo però a prendere la notizia con le dovute cautele nell'attesa che Sony sveli ufficialmente i prossimi giochi in arrivo sulla sua console next-gen.