Naughty Dog lavora a una 'nuova esperienza single player': The Last of Us 3 o nuova IP?

Assente all'ultima edizione del PlayStation Showcase di Sony, Naughty Dog torna ad aggiornare i suoi fan riguardo a The Last of Us multiplayer e agli altri progetti in cantiere presso la software house.

Pur proponendo delle esperienze multiplayer collaterali all'interno di The Last of Us e Uncharted, ciò che ha comportato l'ascesa di Naughty Dog nell'ultimo decennio sono state indubbiamente le esperienze single player dal forte sapore cinematografico. Stando alle recenti dichiarazioni dello studio, i fan della compagnia di sviluppo non rimarranno delusi dai prossimi progetti a cui gli sviluppatori si stanno dedicando.

Tramite il cinguettio che trovate in calce, Naughty Dog ha confermato di star continuando a lavorare su "altri giochi" a parte The Last of Us multiplayer, e che tra questi è inclusa una "nuova esperienza single player". Sfortunatamente non ci vengono comunicati altri dettagli, ed è difficile intuire se si tratti del tanto atteso The Last of Us 3, di una prosecuzione di un'altra serie, o se invece si rivelerà una nuova IP dello studio.

Neil Druckmann, vice presidente della compagnia e principale autore di The Last of Us, ha precedentemente dichiarato di non essere alle redini dell'ambizioso progetto multiplayer della serie, essendo impegnato su un misterioso nuovo progetto. Alcuni sperano che si riveli il vociferato fantasy al centro di vecchi rumor, ma al momento le certezze scarseggiano.