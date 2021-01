Naughty Dog al lavoro su un gioco fantasy per PS5? No, è arrivata la smentita

In questi giorni il nome di Naughty Dog è stato accostato ad un progetto fantasy non ancora annunciato per PS5. Le voci hanno cominciato a circolare quando sono state rinvenute tre illustrazioni del Senior Concept Artist Hyoung Nam, intitolate The Women of North e accompagnate dal seguente commento: Ispirato dal nuovo gioco, sapete bene quale.

Le illustrazioni risalgono allo scorso novembre, ma sono tornate in auge in questi giorni sull'onda delledichiarazioni di Neil Druckmann, che ha anticipato di essere al lavoro su un nuovo grande gioco per il quale si è anche resa necessaria un'espansione di Naughty Dog. I giocatori hanno accostato quegli artwork al nuovo progetto menzionato da Druckmann, ma a quanto pare non c'è alcuna correlazione tra le due cose. Raggiunto da IGN, Nam ha spiegato che quelle creazioni non hanno niente a che fare con il nuovo lavoro di Naughty Dog, e che sono state ispirate da Assassin's Creed Valhalla: è questo il "nuovo gioco" al quale si è riferito nella descrizione, che tra l'altro è uscito proprio lo scorso novembre.

Dopo l'incomprensione, l'artista ha aggiornato la descrizione dei disegni sul suo profilo Artstation per rendere chiara la connessione con Valhalla. Per quanto riguarda il nuovo progetto di Naughty Dog, non possiamo far altro che continuare a pazientare. I cagnacci sono ancora reduci dal successo di critica e di vendite di The Last of Us Part 2, che presto o tardi dovrebbe anche ricevere una modalità multigiocatore sulla falsariga di Fazioni di The Last of Us.