Naughty Dog al lavoro su un gioco multiplayer: sarà legato a The Last of Us Parte 2?

Mentre Naughty Dog prosegue lo studio dell'hardware di PlayStation 5, continua anche la campagna di assunzioni della software house, alla ricerca di nuovi talenti da introdurre nel team.

Tra le posizioni aperte attualmente disponibili, spicca in particolare quella di "Level/Environment Designer (Multiplayer)". Nella scheda di presentazione del ruolo, Naughty Dog afferma infatti a chiare lettere di star lavorando a un titolo multigiocatore, con il seguente messaggio indirizzato ai candidati: "Imbarcatevi nella nuova avventura di Naughty Dog: il primo gioco multiplayer stand-alone dello studio!". Gli obiettivi legati alla produzione sembrano inoltre essere decisamente elevati, come si può dedurre dal presente passaggio: "Stiamo cercando di portare lo stesso livello di ambizione e qualità dei nostri giochi story-driven a questo unico progetto multiplayer".



Al futuro Level/Environment Designer di Naughty Dog, è richiesta un'esperienza di almeno 3 anni nel campo dello sviluppo di produzioni multigiocatore e una vocazione per la composizione, la creazione di strutture architettoniche e forme evocative. Tra gli incarichi che gli saranno assegnati, figura inoltre lo "sviluppo di piani per evoluzioni e aggiornamenti della mappa", lasciando intendere che il misterioso gioco godrà di un piano di supporto post lancio.



Al momento, vige il più stretto riserbo sulla natura della produzione, ma le ipotesi non mancano, prima fra tutti una concretizzazione del comparto multiplayer di The Last of Us: Parte 2, che Naughty Dog aveva deciso di scorporare dal gioco principale perché divenuto troppo ambizioso. Al momento, ad ogni modo, nulla è certo: siete curiosi di saperne di più?