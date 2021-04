Naughty Dog e Sony Bend hanno lavorato ad un gioco multiplayer per PS5?

Ve li ricordate i rumor che volevano Naughty Dog al lavoro su un gioco GaaS Multiplayer per PlayStation 5? Stando al report di Jason Schreier non si tratta solamente di voci di corridoio ma di qualcosa di ben più concreto.

Oltre ad essere al lavoro sul remake di The Last of Us e su un nuovo Uncharted per PS5, Naughty Dog starebbe sviluppando anche un gioco multiplayer con l'aiuto di un piccolo team di Sony Bend. Dal report di Schreier non emergono in maniera del tutto chiare le tempistiche ma sembra che dopo il lancio di Days Gone lo studio dell'Oregon sia stato suddiviso in due team, uno dei quali avrebbe provato senza successo a proporre un concept per Days Gone 2 rifiutato da Sony e successivamente avrebbe dunque iniziato a collaborare con Naughty Dog.

Non è chiaro se questo misterioso progetto multiplayer sia il comparto multigiocatore di The Last of Us 2 e nemmeno se sia in qualche modo legato a Stray's Cross, gioco rumoreggiato ma mai annunciato ufficialmente, che dovrebbe però essere un action adventure in terza persona.

In ogni caso, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di avere maggiori dettagli ufficiali sui progetti effettivamente in sviluppo presso Naughty Dog.