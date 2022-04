Naughty Dog al lavoro su Uncharted 5? Un post su LinkedIn alimenta l'ipotesi

Si torna a parlare del futuro di Uncharted, ancora avvolto nel mistero. Se negli scorsi mesi, all'ipotesi di un possibile Uncharted 5 per PS5, Naughty Dog aveva lasciato intendere che "mai dire mai" è un motto valido in questa circostanza, arrivano ora interessanti indizi in tal senso.

Tramite un post su LinkedIn, Christina-Marie Drake McBearty annuncia di essere divenuta recruiter dello studio californiano descrivendo nel dettaglio il suo ruolo e confermando che l'azienda è in cerca di nuovo personale per i suoi futuri progetti. Proseguendo nella lettura, però, McBearty specifica che il suo compito in Naughty Dog è "costruire i futuri team non solo per nuovi titoli, ma anche per portare avanti l'eredità di Uncharted", lasciando così intendere che un eventuale Uncharted 5, o comunque un'opera collegata alla serie, prima o poi si farà.

Quanto riportato da McBearty non significa comunque che un nuovo Uncharted sia effettivamente in produzione in questo specifico momento, tuttavia sappiamo che Naughty Dog sta lavorando a più giochi contemporaneamente, e non è dunque da escludere a priori che la serie con protagonista Nathan Drake possa effettuare il suo ritorno con una produzione inedita in futuro.

Per il momento si resta nell'ambito delle ipotesi, ma tutto lascia pensare che prima o poi Naughty Dog riprenderà in mano il brand: resta solo da capire quando (e se) avverrà a tutti gli effetti.