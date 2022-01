Naughty Dog: Neil Druckmann conferma moltiplici giochi per PS5 sviluppo

Durante la conferenza Sony al CES non c'è stata solo la presentazione di PlayStation VR2, durante l'evento è intervenuto anche Neil Druckmann di Naughty Dog, confermando vari progetti in sviluppo negli studi della compagnia americana.

Druckmann ha parlato del sui coinvolgimento nel film di Uncharted e nella serie TV HBO di The Last of Us nel ruolo di supervisore, tuttavia ha anche confermato che "Naughty Dog non vede l'ora di rivelare qualcosa di più sui vari giochi in sviluppo negli studi della compagnia."

Il Co-Presidente di Naughty Dog ha parlato espressamente di "multiple game projects" facendo quindi intuire come ci siano vari giochi in lavorazione, anche se al momento non è stato annunciato nulla di preciso. Uno di questi potrebbe essere il multiplayer di The Last of Us 2, che potrebbe arrivare come gioco standalone secondo alcuni rumor, le ipotesi però sono tante, da un nuovo gioco di Uncharted a The Last of Us Parte 3, fino al ritorno di Jak & Daxter e ovviamente una nuova IP per PS5.

Difficile saperne di più al momento, in ogni caso Naughty Dog non si è seduta sugli allori dopo il successo di The Last of Us Parte 2 e nuovi progetti bollono in pentola.