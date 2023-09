Naughty Dog, Neil Druckmann insiste: 'Se parlo del nuovo gioco PS5 mi massacrano'

E' ormai da diverso tempo che si parla del nuovo gioco Naughty Dog per PlayStation 5 già in lavorazione e diretto da Neil Druckmann. Ma la figura chiave dello studio californiano lo ha detto più volte chiaro e tondo: è ancora troppo presto per parlarne e, in generale, non potrebbe comunque farlo.

Druckmann ha ribadito questo concetto nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly nella quale si è soffermato sui numerosi progetti nei quali è attualmente coinvolto, compreso il prossimo gioco PS5 in sviluppo presso Naughty Dog. "Sto dando feedback per il parco a tema The Last of Us, lavoro sulla sua serie tv e sto lavorando anche su un altro gioco, dunque in questo momento salto da un progetto all'altro", afferma Druckmann, per poi soffermarsi sulla misteriosa opera in sviluppo per PS5: "Per quanto riguarda il prossimo gioco di Naughty Dog, non posso dire nulla. Il mio direttore delle comunicazioni in Naughty Dog mi massacra se lo faccio".

Insomma, il prossimo gioco per l'attuale console Sony è attualmente avvolto nella nebbia più fitta e sembra dunque che ci vorrà ancora diverso tempo prima di scoprire di cosa si tratta a tutti gli effetti. Tra le pochissime certezze finora note è che Naughty Dog sta lavorando ad una nuova esperienza single player, ma resta ancora da capire al 100% se si tratta di un'IP completamente nuova oppure del tanto desiderato The Last of Us Parte III.