Naughty Dog: Neil Druckmann muto sul suo nuovo gioco 'a meno di leak da PlayStation'

Ormai lo sappiamo bene: l'annuncio di The Last of Us Parte 1 per PS5 e PC avvenuto al Summer Game Fest è stato anticipato da un grosso leak arrivato direttamente dal sito ufficiale PlayStation, che ha ridimensionato quindi l'impatto del reveal a chiusura dell'evento.

Durante la trasmissione di Geoff Keighley è intervento anche Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, rivelando dettagli non solo sul futuro del suo franchise (confermando ad esempio che The Last of Us Multiplayer sarà un gioco standalone con una propria storia), ma annunciando di essere al lavoro sul suo nuovo progetto.

"Continuo a fare giochi, non ho abbandonato il mio lavoro diurno, ma è ancora un po' troppo presto per parlarne. Magari però se qualcuno di PlayStation vuole anticiparlo potremmo parlarne subito, altrimenti sarà per un'altra volta", dichiara Druckmann ironizzando sul leak che ha colpito il remake di The Last of Us poche ore prima del Summer Game Fest. Battute a parte, il designer ribadisce di avere "un nuovo progetto, ma ce lo terremo per un altro Summer Game Fest", lasciando intendere che ci vorrà ancora molto tempo prima di scoprire cosa si tratta.

In attesa di scoprire cosa bolle di nuovo nelle pentole targate Naughty Dog, ricordiamo che The Last of Us Parte 1 arriverà su PS5 il 2 settembre 2022, con debutto su PC previsto per un periodo successivo.