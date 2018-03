Naughty Dog: Neil Druckmann promosso a VP, due nuovi co-director per The Last of Us Part 2

Tramite una nota sul blog ufficiale di, il presidente Evan Wells ha annunciato di aver promossoa vice presidente della compagnia, come riconoscimento per l'importante ruolo che ha rivestito all'interno dell'azienda nel corso degli anni e per il suo essenziale contributo decisionale.

Il dirigente ha poi confermato che nonostante il suo nuovo incarico, Druckmann manterrà il suo ruolo di creative director di The Last of US Part II, e verrà affiancato dai due nuovi co-director Anthony Newman e Kurt Margenau, che precedentemente avevano lavorato su Uncharted: L'Eredità Perduta rispettivamente nelle vesti di director e designer. Buone notizie anche per Emilia Schatz e Richard Cambier, promossi a Lead Designer.

Ricordiamo che prima di dedicarsi a The Last of Us Part II, Neil Druckmann è stato designer di vari episodi della serie di Uncharted, e creative director del primo The Last of Us e Uncharted 4: Fine di un Ladro.