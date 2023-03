Naughty Dog: non solo PS5, lo studio continuerà a portare le sue storie anche su PC

Seppur con qualche problema di troppo, The Last of Us Parte 1 è arrivato su PC e Naughty Dog ha voluto approfittare di questa occasione per mettere in chiaro i prossimi obiettivi dello studio.

Naughty Dog vuole continuare a sviluppare grandi giochi per PS5 e PC, interessante notare come nel post pubblicato sul blog della compagnia si citi molto chiaramente anche la piattaforma Windows, facendo intuire dunque che i prossimi giochi del team non usciranno solamente sulla console Sony, ma anche su Personal Computer.

"Che preferiate giocare con il DualSense o con mouse e tastiera, non vediamo l'ora di condividere con voi qualcosa di più. Lo sviluppo su PC e PS5 ci permette di mettere a frutto le lezioni che abbiamo imparato in questi anni, del resto condividere grandi storie ed esperienze su PlayStation 5 e PC è qualcosa che abbiamo già fatto e che continueremo a fare in futuro."

Non vengono citati titoli specifici ma la sensazione è che The Last of Us Multiplayer sia destinato ad arrivare anche su PC, come altri eventuali nuovi giochi di Naughty Dog, probabilmente ogni decisione in tal senso verrà presa insieme al publisher, così da calibrare al meglio le finestre di lancio dei nuovi giochi su PS5 e Windows.