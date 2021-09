Naughty Dog, un'orda di AAA in arrivo: il team Sony lavora a più giochi

A breve distanza dalle dichiarazioni di Neil Druckmann, che ha confermato la volontà di Naughty Dog di continuare a realizzare grandi storie single player, emerge un interessante avvistamento legato alle attività del team Sony.

Un annuncio di lavoro indirizzato ad aspiranti Lead Producer riporta infatti un passaggio breve, ma intrigante, che pare confermare grande fermento tra gli studi di casa Naughty Dog. Nel descrivere le mansioni del futuro membro del team, la software house indica infatti la "definizione dei processi produttivi e la roadmap per uno dei nostri prossimi giochi AAA". La dicitura, per quanto generica, apre le porte alla possibilità che il team stia al momento lavorando su più titoli contemporaneamente.



Tra i requisiti richiesti agli aspiranti Lead Producer figura inoltre un'esperienza pregressa nella realizzazione di giochi AAA, sviluppati da team di almeno 150 persone. Con diverse posizioni lavorative aperte, Naughty Dog è sicuramente cresciuta nel corso degli ultimi tempi, ma è difficile immaginare il numero di progetti che il team potrebbe effettivamente riuscire a gestire nel medesimo arco temporale.



Ancora più complesso è provare a immaginare la natura dei giochi in lavorazione. Al momento, se non altro, pare che lo sviluppo di un The Last of Us Parte 3 non sia imminente, mentre non hanno ancora trovato conferma i molti rumor che vorrebbero in arrivo un nuovo Uncharted o un'inedita IP fantasy. Inoltre, ricordiamo i riferimenti in altri annunci di lavoro ad un gioco multiplayer di Naughty Dog.