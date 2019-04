Naughty Dog, i papà di Crash Bandicoot e Uncharted protagonisti della prima puntata di Studio Tour

In questa prima puntata di Studio Tour ripercorriamo la storia di Naughty Dog, team nato nei primi anni '80 e ormai da più di 20 anni fortemente legato al brand PlayStation grazie a titoli come Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted e The Last of Us.

Riprendendo quanto scritto nell'articolo di Gabriele Carollo, nel filmato è possibile scoprire quali sono state le origini della software house che lavora esclusivamente per Sony da un bel po' di tempo e, attualmente, è al lavoro su uno dei titoli più attesi di questa generazione: The Last of Us - Parte 2. Oltre alle serie più conosciute infatti, il team di sviluppo ha lavorato a numerosi titoli che in pochi conoscono e che sono tutti presenti nel video-articolo. Tra i vari argomenti trattati ci sono anche i periodi più difficili dell'azienda, che ha saputo però risollevarsi dando vita ad alcuni dei brand che l'hanno poi portata al successo.

Prima di lasciarvi al filmato, della durata di circa 20 minuti, vi ricordiamo che proprio negli ultimi giorni sono state pubblicate delle nuove foto scattate durante le sessioni di motion capture dell'attesissima esclusiva PlayStation 4, nelle quali possiamo vedere il director Neil Druckman e l'attrice Laura Bailey.