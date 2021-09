Naughty Dog, partono le sessioni di motion capture: a cosa lavora il team Sony?

Dagli annunci di lavoro pubblicati negli ultimi mesi dalla software house, appare ormai piuttosto assodato il fatto che Naughty Dog stia lavorando a più giochi AAA.

Sull'identità di questi ultimi, tuttavia, il team di casa Sony non ha ancora voluto alzare il sipario. L'unica - apparente - certezza sembra essere il fatto che un eventuale The Last of Us: Parte III sia ancora molto lontano. Per il resto, i rumor sulle attività di Naughty Dog sono molteplici: si spazia da un ritorno di Uncharted sino alla possibile inaugurazione di una nuova IP. Gli appassionati della modalità Fazioni non mancano inoltre di domandarsi che fine abbia fatto il comparto multiplayer di The Last of Us: Parte II.

Ora, se non altro, arriva un piccolo aggiornamento dagli studi del team. Marianne Hayden, Senior Cinematic Animator di Naughty Dog, ha infatti pubblicato l'interessante Tweet disponibile in calce a questa news. Quest'ultimo si accompagna ad un'immagine che ritrae Mark Musashi e una seconda interprete impegnati in una sessione di motion capture. Con l'espressione "È sempre straordinario tornare in scena", Marianne Hayden conferma l'avvio di una nuova fase di sviluppo per almeno uno dei progetti di Naughty Dog. Purtroppo, a parte questo, non è stato offerto alcun ulteriore indizio in merito. Anche Mark Musashi, attore e stuntman in The Last of Us e Uncharted 4: La Fine di un Ladro, non si è lasciato andare alla condivisione di ulteriori dettagli.