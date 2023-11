Naughty Dog perde pezzi: se ne va Christian Gyrling, il Responsabile della Tecnologia

Non bastasse la grana dei licenziamenti di Sony presso Naughty Dog, la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios si vede costretta a dire addio anche a Christian Gyrling: l'Head of Technology ed ex vice presidente ha deciso di lasciare la compagnia dopo 17 anni.

A renderlo noto sono gli stessi curatori dei profili social di Naughty Dog con un post su Twitter/X che ricorda l'importanza del lavoro svolto in questi quasi due decenni da Gyrling: "Siamo grati per i suoi numerosi contributi che Gyrling ha saputo offrire in questi anni ai nostri giochi, ai compagni di squadra e all'intero studio. Christian ci mancherà moltissimo e gli auguriamo buona fortuna per tutto ciò che lo attende nelle prossime tappe del suo percorso. D'ora in avanti, il nuovo Head of Technology di Naughty Dog sarà Travis McIntosh, da 19 anni nella nostra squadra".

Entrato a far parte di Naughty Dog nel 2006 come programmatore 'semplice', Gyrling ha scalato le gerarchie del team californiano fino a ricoprire ruoli di primo piano nel dipartimento tecnologico dal 2017. A partire da Uncharted Drake's Fortune, Gyrling ha contribuito allo sviluppo e alla progettazione di tutti i videogiochi di Naughty Dog, fino ad assumere l'incarico di Vice Presidente dal 2020 all'inizio del 2023 e, a partire dalla scorsa estate, di massimo responsabile della tecnologia.

In attesa di scoprire quale futuro professionale attende Gyrling, vi lasciamo al nostro speciale in cui vi spieghiamo che succede a Naughty Dog e dove sono le esclusive PS5 della rinomata software house che ha dato forma alle serie di Uncharted e The Last of Us.