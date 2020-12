Naughty Dog, promosso Neil Druckmann: il Director di TLOU è ora Co-Presidente!

È tempo di cambiamenti in casa Naughty Dog, con la software house che ha scelto l'ultimo mese dell'anno per condividere con il pubblico un importante annuncio.

Mutano infatti i vertici dell'organigramma del team di sviluppo, con una comunicazione pubblicata dal Presidente Evan Wells direttamente sulle pagine del sito ufficiale. Il dirigente comunica che nel corso della giornata di venerdì 4 dicembre, Neil Druckmann, noto volto di Naughty Dog oltre che Director di The Last of Us e The Last of Us Parte 2, è stato protagonista di una promozione di primo livello. Da tempo Vice Presidente della software house, ora il veterano del mondo videoludico è stato nominato Co-Presidente di Naughty Dog! Alison Mori (Director of Operations) e Christian Gyrling (Co-Director of Programming) assumono contestualmente la carica di nuovi Vice Presidenti della software house.



Evan Wells ha inoltre colto l'occasione per ribadire la grande soddisfazione del team per la pubblicazione di The Last of Us Parte 2 nel corso del mese di giugno, dopo un anno complesso e difficile. Naughty Dog guarda dunque ora al futuro con un nuovo assetto organizzativo. In attesa di scoprire il prossimo progetto della software house, ricordiamo che The Last of Us Parte 2 è candidato al GOTY ai The Game Awards 2020.