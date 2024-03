Naughty Dog: il prossimo gioco sarà ambizioso e difficile da realizzare, dice Druckmann

Sembra che il prossimo gioco Naughty Dog sarà particolarmente ambizioso e difficile da realizzare: a dirlo è Neil Druckmann in una recente intervista, durante la quale ha parlato, tra le altre cose, anche del prossimo gioco della compagnia.

Druckmann non si sbilancia e si limita a dire che il nuovo gioco di Naughty Dog sarà particolarmente ambizioso, forse il più ambizioso mai sviluppato da Neil e dal suo team, e proprio per questo è consapevole del fatto che dare vita a questa idea sarà molto difficile e stressante per il team.

Tuttavia, Neil farà di tutto per rendere il lavoro più semplice e meno faticoso possibile ma in ogni caso l'obiettivo sembra essere quello di alzare notevolmente l'asticella della qualità. Solo un dubbio: il gioco in questione è The Last of Us Parte 3 o Neil sta parlando di un progetto del tutto nuovo? Al momento non è chiaro e dunque non ci resta che attendere maggiori informazioni a riguardo.

Naughty Dog viene da un periodo piuttosto complesso che ha visto la cancellazione di The Last of Us Multiplayer, lo studio tornerà ora a focalizzarsi sui grandi giochi narrativi in single player di stampo cinematografico. Una nuova IP sembra in sviluppo negli studi Naughty Dog probabilmente insieme al tanto rumoreggiato ma non ancora confermato The Last of Us 3.