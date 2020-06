Naughty Dog e PS5: per gli autori di The Last of Us 'ogni gen è un'arma a doppio taglio'

Entro la fine del 2020, il pubblico potrà finalmente avere accesso alle console di nuova generazione: sul fronte Sony, questo significherà poter testare le funzionalità di PlayStation 5.

Ma quali saranno le implicazioni di questo nuovo salto generazionale? Ne ha di recente discusso Neil Druckmann durante la partecipazione ad un podcast condotto da Reggie Fils-Aimé, ex Presidente di Nintendo America. "Al termine di una generazione di console, percepisci sempre delle limitazioni. - racconta il Game Director di The Last of Us Parte 2 - Sembra sempre di starsi lanciando contro dei muri, alla ricerca di piccole fratture grazie alle quali spingere le cose un po' oltre, che si tratti di memoria, CPU o velocità del disco rigido. Quando prende il via una nuova generazione, è sempre un'arma a doppio taglio. Da una parte, devi costruire una nuova tecnologia per il nuovo hardware, e questa può essere un'impresa difficile. Ma dall'altra parte, all'improvviso percepisci la libertà di dire 'Oh, posso di nuovo respirare', 'Possiamo lasciarci questi limiti alle spalle'".



Tra gli elementi che più stanno impressionando il team di Naughy Dog, figura l'SSD montato da PlayStation 5. Quest'ultimo, afferma Druckmann, consentirà infatti agli sviluppatori un approccio più libero al game design. Oggi, per nascondere le schermate di caricamento, la software house deve infatti ricorrere ad una serie di espedienti che costano tempo ed energie: in futuro, questo non sarà più necessario. Ovviamente, al momento, non è dato sapere quale sarà il prossimo progetto del team, ma è stato confermato che The Last of Us Parte 2 non avrà DLC.