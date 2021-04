Naughty Dog e PS5: niente Jak & Daxter, ma il team è dispiaciuto

Mentre si continua a discutere della possibile esistenza di un remake di The Last of Us per PlayStation 5 e di un nuovo capitolo della serie Uncharted, il Presidente di Naughty Dog ha escluso che si tratti del ritorno di Jak & Daxter.

Nel corso di una recente chiacchierata in compagnia del CEO di Insomniac Games, Evan Wells ha infatti confermato che per ora l'iconico duo non è protagonista delle attività della software house. Una considerazione che tuttavia il dirigente di Naughty Dog ha offerto con toni agrodolci, confermando come ancora oggi siano davvero molti i giocatori che chiedono un ritorno di Jak & Daxter. "Ci sono state un paio di campagne su Twitter - ha ricordato Evan Wells - in cui le persone continuavano a pubblicare Tweet in cui scrivevano 'voglio un nuovo Jak & Dexter, voglio un nuovo Jak & Daxter' [...] E odio doverlo dire, ma non abbiamo un Jak & Dexter in sviluppo al momento".



Nel proseguire la chiacchierata con il dirigente di Insomniac Games, il Presidente di Naughty Dog ha però espresso il desiderio di tornare a lavorare sul duo, in maniera simile a quanto fatto dai colleghi con Ratchet & Clank. "Amiamo ancora quei personaggi - ha dichiarato Evan Wells - e vedo ciò che avete fatto e state facendo con Ratchet e questo mi fa desiderare di averne uno in sviluppo, perché c'è ancora molto amore per Jak & Daxter nel team".