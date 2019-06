Naughty Dog ha realizzato Crash Team Racing sotto pressione di Sony

Mentre i giocatori di tutto il mondo stanno sfrecciato sulle piste di Crash Team Racing: Nitro Fueled, il designer Daniel Arey ha svelato alcuni interessanti retroscena dello sviluppo del capitolo originale di Naughty Dog, apparso su PlayStation nell'ormai lontano 1999.

A quanto pare, dopo Crash Bandicoot 3: Warped i cagnacci non avevano alcuna intenzione di sviluppare un nuovo gioco con protagonista il marsupiale arancione. La loro intenzione era quella di fare qualcosa di diverso ma, come facilmente immaginabile, Sony s'aspettava tutt'altro, visto l'incredibile successo commerciale ottenuto dai primi tre capitoli. "Avevamo realizzato tre Crash, e Warped si era rivelato un progetto di 9 mesi davvero intenso. Durante i meeting al termine del sviluppo, mentre pensavamo alla natura del nostro prossimo progetto, siamo arrivati alla conclusione di non volerne fare un quarto, poiché il team ne aveva abbastanza. Volevamo fare qualcosa di originale, ma amavamo quell'universo e i suoi personaggi. E, ovviamente, Sony spingeva per un altro Crash", ha spiegato.

"Il sistema di inquadrature di Warped era fisso e prevedeva un numero limitato di poligoni. Ma ci siamo resi conto di poter realizzare qualcosa in 3D che non necessitava di un pre-calcoli, in modo da poter muovere la telecamera più liberamente. Avevamo tutti quegli asset in 3D, un ricco set di personaggi e un ricco universo. Avevamo un sacco di fantastiche ambientazioni perfette per un racing. Stavamo anche giocando a Mario Kart. Per cui alla fine ci siamo detti: 'Possiamo farcela? Potrebbe essere un po' differente, una ventata d'aria fresca per il team'".

Come avete potuto leggere, le due parti alla fine sono riuscite a trovare un punto d'incontro, che ha fatto felici milioni di videogiocatori. Il resto, è storia. Il fantastico racing di Naughty Dog è tornato a nuova vita pochi giorni fa grazie a Crash Team Racing: Nitro-Fueled, ri-edizione pubblicata da Activision e curata da Beenox.