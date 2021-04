Naughty Dog riacquista Shaun Escayg, creative director di Uncharted L'Eredità Perduta

Dopo essere stata per giorni al centro di rumor e speculazioni dopo il nuovo report di Jason Schreier, Naughty Dog torna a fare un annuncio ufficiale per dare il bentornato ad un volto familiare per lo studio: Shaun Escayg, che già vanta 7 anni di esperienza all'interno dello studio first party di Sony.

La novità è stata anticipata dall'autore stesso, per poi trovare conferma in un nuovo tweet dell'account ufficiale di Naughty Dog che vi abbiamo riportato in calce. Escayg ha dato un contributo significativo alla software house nella realizzazione di Uncharted: L'Eredità Perduta, il DLC stand-alone di Uncharted 4 a cui ha lavorato come creative director e writer. Il titolo ha ottenuto un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico, e pur non avendo apportato particolari novità alla già rodata formula della serie action-adventure, è riuscito a raccontare in modo efficace la storia di Chloe Frazer e Nadine Ross.

Lo scrittore si è in seguito congedato dallo studio per intraprendere nuove sfide professionali, nella fattispecie unendosi a Crystal Dynamics per stendere la sceneggiatura di Marvel's Avengers. Come sappiamo, il titolo dedicato ai Vendicatori non ha ottenuto un consenso unanime, ed è anzi stato al centro di alcune critiche da parte della community, a cui lo stesso Escayg ha risposto nei mesi passati.

Attualmente non sappiamo quale sarà il ruolo dell'autore, una volta rientrato alla corte di Naughty Dog. Secondo il report di Schreier, la software house è impegnata nel remake di The Last of Us, nel mentre i giocatori attendono con grande impazienza che arrivi finalmente l'annuncio ufficiale della modalità multiplayer online di The Last of Us Parte II.