Naughty Dog saluta Josh Scherr: lo scrittore di Uncharted 4 va via dopo 21 anni

Josh Scherr, una vera e propria leggenda di Naughty Dog, ha annunciato di aver lasciato lo studio californiano dopo ben ventun anni trascorsi al suo servizio.

Scherr ha contribuito alla realizzazione di quasi tutti i videogiochi di Naughty Dog dal 2001 in poi, dimostrando di essere abile sia come animatore, sia come scrittore, due ruoli solitamente non collegati tra loro. Dopo aver esordito in qualità di Cinematic Animator in Jak & Daxter: The Precursor Legacy, è stato promosso a Lead Cinematic Animator, ruolo che ha mantenuto anche in Jak II, Jak 3, Jak X, Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves e Uncharted 3: Drake's Deception. Le sue doti di scrittore le ha invece messe al servizio di Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 4: A Thief's End e e Uncharted: Lost Legacy, tutti titoli in cui è accreditato come Co-Writer. Infine, ha lavorato a The Last of Us Part II in qualità di Narrative Designer e Additional Writer.

Scherr ha salutato i suoi ormai ex colleghi di lavoro con il seguente messaggio: "Quando ero un bambino, creare videogiochi era il mio hobby. Non avrei mai sognato di realizzarli per vivere, figuriamoci in uno studio come Naughty Dog. La scorsa settimana, dopo ventun anni e dieci giochi pubblicati, ho detto addio ai miei amici e ai miei colleghi collie al canile. A tutti i miei fantastici collaboratori con cui ho lavorato nel corso degli anni: sono davvero grato per la vostra ispirazione, il vostro supporto e la vostra fiducia. Grazie per aver sopportato e perdonato i miei errori, e per avermi dato l'opportunità di crescere. Tutti voi avete reso questi ventun anni memorabili. Ci siamo divertiti".

L'addio a Naughty Dog, in ogni caso, non coincide con la fine della sua carriera. Scherr si è detto pronto per "qualcosa di nuovo", anche se non è ancora pronto a rivelare di cosa si tratta.