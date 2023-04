The Last Of Us Parte 1 e il lancio controverso su PC: arrivano le scuse di Naughty Dog

Dopo le critiche ricevute dai giocatori a causa delle numerose problematiche di The Last Of Us Parte 1 su PC, gli sviluppatori di Naughty Dog hanno deciso di affrontare la questione pubblicamente con un comunicato diffuso sul profilo Twitter della compagnia.

All'interno del comunicato, che potete trovare nella sezione in calce alla notizia, il team si è voluto scusare con tutti i giocatori per il lancio problematico del gioco, reo di non aver raggiunto "lo standard qualitativo che tutti si aspettavano da un prodotto dello studio". Gli sviluppatori hanno assicurato di star lavorando alacremente al fine di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche che affliggono il titolo, e hanno promesso già per la giornata di martedì prossimo un nuovo aggiornamento che dovrebbe migliorare la responsività della telecamera con il mouse e porre fine ai problemi di crash. I 'cagnacci' hanno poi colto l'occasione per invitare tutti i videogiocatori di The Last Of Us su PC ad aggiornare i driver delle proprie schede grafiche di marca Nvidia, AMD e Intel, al fine di migliorare la stabilità della produzione.

Queste novità arrivano dopo il lancio del recentissimo hotfix 1.06 di The Last Of Us Parte 1 PC, che ha applicato alcuni correttivi per quanto riguarda l'utilizzo della memoria e la performance generale.

In chiusura e per qualsiasi altra curiosità sul gioco targato Sony e Naughty Dog, vi invitiamo a dare un'occhiata alla recensione di The Last Of Us Parte I realizzata dalla nostra redazione.