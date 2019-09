Naughty Dog: per sopravvivere in The Last of Us 2 bisognerà essere brutali

Il Lead Game Designer di Naughty Dog, Richard Cambier, è tornato sull'ultimo gameplay di The Last of Us 2 per approfondire un argomento piuttosto delicato, ossia la brutalità delle azioni che compiremo indossando i panni di Ellie.

Stando all'autore della casa di sviluppo californiana, la sopravvivenza della protagonista di TLOU 2 passerà anche per la violenza delle attività che dovrà svolgere e delle scelte che dovrà prendere nel corso dell'odissea post-apocalittica che l'attende su PS4.

Nel riavvolgere idealmente il nastro delle scene di gioco immortalate nell'ultima demo di The Last of Us Parte 2, Cambier spiega che "vogliamo raccontare questa storia nel modo più profondo e autentico. Nella demo potete ammirare degli sprazzi di vita quotidiana di Ellie con momenti teneri e belli che la coinvolgono assieme a Jackson, ma potete osservare la stessa Ellie in contesti ben più crudi come quelli in cui viene attaccata da un branco di cani, dove deve lottare strenuamente e compiere delle scelte delicate per scampare alla morte".

L'ottovolante emotivo su cui si ci siamo imbarcati ammirando l'ultimo gameplay di TLOU 2, quindi, non è casuale ma continuerà per tutta la durata della campagna principale, come rimarca lo stesso Cambier affermando che "vogliamo rendervi partecipi di quelle situazioni tra la vita quotidiana e le battaglie, ma vogliamo anche ricordarvi che quando arriverà il momento, dovrete essere davvero brutali se vorrete sopravvivere".

The Last of Us uscirà il 21 febbraio del 2020 su PlayStation 4 e PS4 Pro. Per aiutarvi a stemperare l'attesa per il lancio del kolossal post-apocalittico di Naughty Dog e Sony, abbiamo confezionato due articoli di approfondimento sul gameplay della demo di TLOU 2 sulle ferite di Ellie osservate nel corso della prova losangelina a cui abbiamo partecipato nei giorni scorsi.