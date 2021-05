Naughty Dog studia l'hardware di PS5 da un anno: The Last of Us 3, Uncharted o nuove IP?

Il direttore della comunicazione di Naughty Dog, Arne Meyer, interviene sulle pagine del PS Blog per celebrare il lancio della patch PS5 di The Last of Us 2 con un approfondimento che fornisce degli interessanti spunti di riflessione sui prossimi progetti in sviluppo presso la sussidiaria dei PlayStation Studios.

L'esponente della software house diretta da Neil Druckmann ha infatti approfittato dell'occasione offertagli dall'annuncio dell'aggiornamento next gen di TLOU 2 per volgere lo sguardo al futuro e discutere del prossimo impegno di Naughty Dog.

Dalle colonne del "blog istituzionale" di SIE, Meyer ha spiegato che "già dallo scorso anno, il nostro team ha esplorato a fondo l'hardware di PS5 e tutti i vantaggi che è in grado di garantire. Per questo, non vediamo l'ora di sfruttare al meglio questi vantaggi! La patch odierna di TLOU 2, quindi, è solo l'inizio del nostro percorso su PlayStation 5".

Le dichiarazioni del responsabile delle comunicazioni di Naughty Dog, come possiamo facilmente intuire, stanno già infiammando la community e alimentando le speranze dei fan per lo sviluppo di The Last of Us Parte 3. Sullo sfondo della serie post-apocalittica di TLOU troviamo anche i riferimenti sullo sviluppo di un inedito GaaS multiplayer su PS5, come trapelato da Naughty Dog con un annuncio di lavoro pubblicato nel marzo di quest'anno.