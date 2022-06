Naughty Dog alla Summer Game Fest? Un Tweet cancellato sembra suggerirlo

Naughty Dog potrebbe presenziare alla Summer Game Fest del 9 giugno? Nessuna conferma, ma un possibile indizio arriva proprio da un dipendente dello studio, il narratore e sceneggiatore Josh Scherr, che ha risposto ad un Tweet dedicato proprio all'evento di Geoff Keighley.

Nel messaggio in questione si speculava sulla presenza di Naughty Dog alla Summer Game Fest, ricordando come lo studio abbia in cantiere vari progetti in uscita quest'anno tra cui il remake di The Last of Us e il multiplayer di The Last of Us 2. Al messaggio ha risposto come detto Josh Scherr di Naughty Dog con alcune emoticon, il messaggio però è stato rapidamente rimosso.

Come sempre, la rimozione di un Tweet da spesso adito a speculazioni di vario genere... e del resto, perché rimuovere il messaggio se non per occultare le prove? Questo chiaramente non vuol dire che Naughty Dog sarà alla Summer Game Fest e in ogni caso ricordiamo come una apparizione potrebbe non essere necessariamente legata a The Last of Us, è infatti probabile che la compagnia possa annunciare la data di uscita di Uncharted L'Eredità dei Ladri per PC, idealmente atteso per il mese di giugno ma ancora privo di una data di uscita ufficiale.