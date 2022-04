Naughty Dog sta sviluppando un remake: si tratta di The Last of Us?

Alcuni mesi fa, Jason Schreier ha parlato apertamente del remake di The Last of Us, un progetto nato presso gli studi di PlayStation Visual Arts e in seguito finito tra le mani di Naughty Dog, creatori originali del noto franchise.

Le indiscrezioni sembrano trovare conferma nelle informazioni apparse nel profilo Linkedin di Corey Hong, un addetto alla divisione quality assurance (QA) di Naughty Dog che lavora per lo studio first party di Sony sin dal 2019. Dopo essersi inizialmente concentrato su The Last of Us Parte II, Hong si è occupato anche della collection Uncharted L'Eredità dei Ladri (di cui è stata svelata la data di lancio su PC) e di due progetti non ancora annunciati da parte della software house.

Uno di questi misteriosi titoli corrisponde ad un remake, impossibile da non rincodurre al nome di The Last of Us. Che sia proprio questo l'asso nella manica di Sony per il 2022 anticipato da Robert Morrison, guarda caso animatore di Visual Arts?

Il profilo Linkedin preso in esame ci conferma inoltre che Naughty Dog sta lavorando ad un gioco multiplayer, ed anche in questo caso ci sentiamo di ricollegarlo alla serie post-apocalittica. Molto probabilmente, infatti, si tratta della nuova versione di The Last of Us Fazioni, che inizialmente era previsto al lancio insieme al secondo capitolo della serie.

Secondo il precedente rumor di Jason Scheier, The Last of Us Remake avrà una grafica migliore ed una trama espansa. Quanto attendete un eventuale ritorno di Joel ed Ellie nella loro originale avventura?