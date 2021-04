Naughty Dog: tanti i progetti in pre-produzione, ma lo studio fatica a lavorare su tutti

Oltre ad aver dichiarato che un nuovo capitolo di Jak & Daxter non è attualmente in produzione, Evan Wells ha parlato nel corso di una recente intervista della situazione all'interno di Naughty Dog, con i moltissimi fan dello studio che non aspettano altro che essere nuovamente sorpresi dagli autori di Uncharted e The Last of Us.

Wells ha rivelato che la software house di Sony ha in cantiere diversi progetti in fase di pre-produzione, tuttavia gli sviluppatori vanno in affanno quando cercano di lavorare a diversi titoli in contemporanea.

Nel 2009, dopo Uncharted 2, Neil Druckmann e Bruce Straley crearono un secondo team interno che avrebbe concentrato i suoi sforzi su The Last of Us, nel mentre gli altri sviluppatori si sarebbero dedicato al terzo capitolo di Uncharted. A dispetto di questa decisione, Naughty Dog si ritrova spesso a richiedere l'aiuto di tutto i suoi collaboratori per riuscire a lavorare su un unico progetto, al fine di proporre sul mercato un prodotto che sia il più rifinito possibile.

"Abbiamo fatto il nostro primo tentativo di sviluppare diversi progetti con The Last of Us. Neil Druckmann e Bruce Straley iniziarono a crearne il design, per quanto avessero lavorato per 3 o 4 mesi su un nuovo Jak & Daxter prima di decidere definitivamente di passare a qualcosa di nuovo.

Si sono dedicati a questo e l'idea era quella di avere questi due team in parallelo, ma semplicemente non ha mai funzionato. Lo sforzo necessario per ultimare Uncharted 3 risucchiava continuamente risorse da The Last of Us, e non siamo mai giunti nel momento in cui avevamo effettivamente due produzioni attive nello stesso momento.

Direi che la situazione non è cambiata ad oggi. Abbiamo un grande progetto, e poi tanti altri in pre-produzione, o magari appena fuori dalla pre-produzione. Ma dobbiamo attendere che il titolo principale venga ultimato prima di poterci dedicare agli altri".

Secondo un report di Bloomberg, Naughty Dog starebbe lavorando al remake del primo capitolo di The Last of Us, nel mentre Neil Druckmann ha chiesto ai fan di pazientare ancora un po' prima di scoprire i nuovi titoli per PS5 a cui sta lavorando lo studio di Sony.