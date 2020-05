Naughty Dog oltre The Last of Us 2: un artwork mostra un gioco fantasy per PS5?

Mentre cresce l'attesa per il lancio di The Last of Us Parte 2, il direttore artistico di Naughty Dog, John Sweeney, solletica la fantasia degli appassionati mostrando l'affascinante artwork di quello che, all'apparenza, sembrerebbe essere un progetto non collegato all'epopea di Ellie e Joel.

A detta dello stesso Sweeney, il bozzetto in questione ha richiesto una lunga fase di studio, suggerendone così l'importanza ai fini del possibile processo creativo legato allo sviluppo di un videogioco nextgen da lanciare in esclusiva su PlayStation 5: "La strada percorsa per realizzare questo bozzetto è stata davvero lunga. Dallo scorso anno, ho iniziato a occuparmene cercando di mettermi alla prova sia dal punto di vista delle ambizioni che del soggetto per spingermi fuori dalla mia zona abituale di comfort. In questi mesi l'ho rielaborato più volte tra fallimenti e prove".

L'artwork proposto dal direttore artistico della sussidiaria dei PlayStation Studios ritrae un personaggio incappucciato che, in sella al suo cavallo e munito di arco e scudo (e forse anche di una spada, a giudicare dall'elsa che s'intravede dietro lo scudo), si dirige verso un pittoresco insediamento abbarbicato sulle pendici di una montagna. A rendere ancora più fiabesca la scena immortalata da John Sweeney, troviamo anche delle cascate e dei lunghi ponti che congiungono le varie zone di una cittadella sprovvista di elettricità. In calce alla notizia trovate le immagini che mostrano nel dettaglio i diversi elementi grafici e artistici che compongono questo artwork, il tutto nella speranza di scoprire se questo progetto si concretizzerà nel nuovo gioco PS5 di Naughty Dog o, perchè no, in un'espansione di The Last of Us 2.