Naughty Dog oltre The Last of Us 2: nuovi rumor sul gioco next gen per PS5

Dopo aver raccolto le voci di corridoio sui problemi di crunch di Naughty Dog, vi riportiamo un nuovo leak che suggerirebbe come la software house di Santa Monica sia già al lavoro su una nuova proprietà intellettuale da lanciare su PS5 dopo essersi occupati di The Last of Us 2.

A far rimbalzare in rete queste indiscrezioni sono gli utenti della community di Reddit, con leak ripresi dal controverso portale di 4chan, sulla scorta del resoconto di una riunione aziendale che sarebbe avvenuta di recente tra i membri più influenti del team di sviluppo della sussidiaria di Sony Interactive Entertainment.

Secondo quanto riferito dal rumor, dietro alla nuova IP di Naughty Dog conosciuta con il nome in codice di Stray's Cross si celerebbe il progetto di un'avventura steampunk ambientata in una dimensione post-apocalittica sconvolta da un conflitto segreto durato intere epoche. Il titolo dovrebbe prevedere due protagonisti rappresentati da una scienziata di talento e da un'altra persona caduta in disgrazia e accusata ingiustamente dalle autorità.

Ai due attori interpretabili, nonostante i caratteri diametralmente opposti e al diverso background narrativo, spetterà il compito di collaborare per mettere insieme le tessere di un puzzle narrativo tanto complesso da comprendere un complotto internazionale volto alla distruzione della civiltà umana. Ciò che rende davvero interessanti rumor è però l'indicazione, da parte dell'anonima fonte del leak, di un sistema di gioco incentrato interamente su di una visuale in prima persona.

Cosa ne pensate di queste indiscrezioni? A prescindere dalla veridicità o meno di questi rumor, vi incuriosisce l'idea di un'avventura sci-fi in prima persona sviluppata da Naughty Dog su PS5? Fatecelo sapere con un commento.