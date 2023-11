Naughty Dog tra The Last of Us e 'altri progetti': le ultime da Neil Druckmann

In attesa di ricevere dal New York Video Game Critics Circle il prestigioso Legend Award alla carriera, Neil Druckmann ha scambiato quattro chiacchiere con i giornalisti di Entertainment Weekly fornendo delle piccole ma importanti precisazioni sui progetti in sviluppo presso Naughty Dog.

Lo sceneggiatore, direttore creativo e co-presidente della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios si è riallacciato al lavoro che sta svolgendo con i curatori della serie TV di The Last of Us e colto l'occasione per condividere degli aggiornamenti sui prossimi progetti videoludici dei 'cagnacci'.

L'esponente di Naughty Dog prende spunto anche dal recentemente annunciato The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5 per riferire ai suoi interlocutori, e quindi a tutti noi, che "quello di The Last of Us è ovviamente un mondo che amo profondamente e so che è un sentimento condiviso da tutti i membri del nostro studio e dai nostri fan, ma al momento non ho commenti sul futuro della serie, le nostre attenzioni sono su TLOU Parte 2 Remastered. Tuttavia, abbiamo altri progetti in cantiere presso Naughty Dog".

A dispetto del 'no comment' dietro al quale decide di trincerarsi ancora una volta Neil Druckmann, quindi, il direttore creativo di Naughty Dog approfitta dell'occasione per lanciare un piccolo ma inequivocabile segnale agli appassionati: le fucine creative di Santa Monica sono attive e stanno lavorando per sfornare 'altri progetti', anche se non sappiamo se legati ai rumor su The Last of Us 3 e i suoi personaggi o sul già confermato (ma mai mostrato al grande pubblico) capitolo di TLOU interamente multiplayer. E questo, per tacere delle anticipazioni sulla nuova esperienza singleplayer di Naughty Dog e Neil Druckmann che potrebbe essere totalmente slegata dagli universi interattivi di The Last of Us o Uncharted.