Naughty Dog oltre The Last of Us: in sviluppo una nuova IP? Lo suggerisce un curriculum

Dietro ad uno degli 'altri progetti' di Naughty Dog citati da Neil Druckmann nei mesi scorsi potrebbe celarsi lo sviluppo di una nuova IP completamente slegata da The Last of Us, Uncharted e dalle altre serie della sussidiaria di Sony: a suggerirlo è il curriculum dello Story Artist di Naughty Dog, Colin Lorimer.

Sulle pagine del suo profilo LinkedIn ufficiale, il membro dei 'cagnacci' di Santa Monica che è entrato a far parte del team nel dicembre del 2021 spiega infatti di aver contribuito allo sviluppo di TLOU Factions e di essere attualmente impegnato nella realizzazione di un misterioso 'Untitled Project'.

Le ultime informazioni condivise (seppure indirettamente) da Lorimer s'aggiungo alle anticipazioni emerse dai rumor sulla possibile collaborazione tra Naughty Dog e Sony Bend per un'esclusiva PS5 che sarebbe tuttora in fase di sviluppo e destinata, appunto, ad arricchire la ludoteca della console Sony dell'attuale generazione.

Restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni o chiarimenti da parte della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale in cui ci chiediamo cosa sta succedendo a Naughty Dog e dove sono le esclusive PlayStation 5.