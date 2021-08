Naughty Dog tra The Last of Us, Uncharted e IP singleplayer su PS5: parla Druckmann

Mentre in rete continuano a tenere banco le ultime anticipazioni sul prossimo gioco multiplayer di Naughty Dog per PS5, i co-presidenti della compagnia, Evan Wells e Neil Druckmann, riflettono sul futuro della sussidiaria dei PlayStation Studios, sulla passione dei propri fan e sulle prospettive aperte da PS5.

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di Game Informer, i due esponenti della celebre software house di Santa Monica hanno fornito un importante chiarimento sulle strategie che l'azienda porterà avanti per soddisfare le richieste degli appassionati e assecondare la vena creativa dei propri designer.

A tal proposito, Evan Wells spiega che "se continueremo a sviluppare giochi narrativi e singleplayer? Assolutamente! È nel nostro DNA raccontare questo genere di storie e quindi penso proprio che continueremo a farlo il più a lungo possibile. Ci teniamo particolarmente alle esperienze singleplayer, sono ciò che attrae molte persone in Naughty Dog ed è ciò che ci ispira maggiormente".

Sulla stessa falsariga delle dichiarazioni di Wells ci sono poi le frasi condivise da Neil Druckmann nel ricordare come "Sony non ci ha mai detto 'il vento sta cambiando, potreste fare quest'altro genere di videogiochi?'. Loro sanno, e lo sappiamo pure noi, che quando si lavora su di un progetto che ti entusiasma e che ti appassiona, beh, allora farai sempre un ottimo lavoro".

Quanto al futuro di Naughty Dog e ai prossimi videogiochi che verranno sviluppati dall'azienda californiana dopo The Last of Us 2, Wells precisa che "c'è tanto entusiasmo per lo sviluppo di una nuova IP, ma c'è ancora un sacco di amore per Uncharted e The Last of Us e penso proprio che rivedrete in futuro queste IP".