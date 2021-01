Naughty Dog dopo TLOU2, il team si espande: Druckmann anticipa un progetto 'fantastico'

Si rumoreggia da qualche tempo dell'avvio dei lavori su di un nuovo gioco PS5 di Naughty Dog, pronti a quanto pare a rimettere in moto i motori dopo la pubblicazione di The Last of Us: Parte 2.

Ora, a confermare che qualcosa bolle in pentola è Neil Druckmann in persona, Game Director che ha seguito lo sviluppo dell'epopea di Ellie e Joel e da poco promosso a Co-Presidente della software house. In merito alla natura delle attività del team, il creativo non ha speso molte parole, ma è riuscito comunque a generare curiosità nel pubblico. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, dal proprio account Twitter ufficiale Neil Druckmann invita giovani talenti a unirsi alla propria squadra, affermando: "Stiamo realizzando qualcosa di davvero grandioso!".



Da un rapido sguardo alle posizioni lavorative aperte presso Naughty Dog, si evince che la squadra Sony è effettivamente in pieno fermento, con la caccia aperta a moltissime tipologie di professionisti del settore videoludico. Dal comparto artistico alla programmazione, passando per animatori e game designer, la software house sta ampliando il proprio organico. Da alcuni degli annunci, è possibile provare a trarre alcuni indizi sulla tipologia di progetto in lavorazione. Ad esempio, ai Character Concept Artist è richiesto interesse nella realizzazione di personaggi e abbigliamento contemporanei e la capacità di contribuire alla definizione di un cast di soggetti di natura story-driven. Il futuro Environmental Artist dovrà invece creare ambienti naturali e architettonici, plasmare livelli complessi, mentre i Gameplay Animator avranno a che fare con sessioni di motion capture.



Dopo aver conquistato oltre 200 GOTY per The Last of Us Parte 2, cos'avrà in mente Naughty Dog?