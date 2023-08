TLOU, team in fermento: Neil Druckmann scrive e dirige un nuovo gioco PS5

A breve distanza dalla promozione di Neil Druckmann, subentrato a luglio come nuovo co-head della software house in seguito all'addio di Evan Wells a Naughty Dog, non sembra esserci troppo tempo per il relax nella vita del game director.

Oltre a occuparsi della direzione team dei PlayStation Studios, l'autore videoludico è infatti anche produttore esecutivo della serie TV HBO dedicata a The Last of Us, della quale è attualmente in cantiere la Stagione 2, ma non solo. Dal proprio account Instagram ufficiale, Neil Druckmann conferma infatti di starsi anche occupando di un misterioso "videogioco ancora non annunciato". Destinato verosimilmente ad approdare su PlayStation 5, il titolo vede il creativo nei duplici panni di sceneggiatore e game director. Ovviamente da Neil Druckmann non è giunto alcun tipo di indizio in merito a quella che potrebbe essere la natura della nuova produzione. Inutile dire che gran parte del pubblico già spera di poter assistere a un annuncio di un ritorno in scena di Ellie, Dina, Abby e Joel, soprattutto dopo i recenti rumor che vorrebbero The Last of Us: Parte III già in sviluppo presso la software house.

Per saperne di più sarà probabilmente necessaria ancora una lunga attesa, soprattutto dopo le recenti conferme di rinvio per alcuni First Party PS5 di casa Sony.