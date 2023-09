Nawkon Last Paradise: annunciato un survival a base di zombi che ricorda The Day Before

È arrivato a sorpresa l'annuncio di Nawkon Last Paradise, il nuovo progetto della software house che ha dato i natali a Dave The Diver, che questa volta vuole puntare tutto su un survival a base di zombi le cui immagini ricordano il tanto chiacchierato The Day Before.

MINTROCKET, il team di sviluppo, ha definito Nawkon Last Paradise come un Zombie Apocalypse Stealth Survival game in terza persona. Il gioco è ambientato in una Seoul invasa dai mangiacervelli, che dovrà essere esplorata da gruppi di sopravvissuti che dovranno tenere testa non solo agli infetti, ma anche e soprattutto ad altre squadre di ricerca controllate da giocatori in carne ed ossa, pronte ad eliminarvi per appropriarsi del bottino.

Questo shooter PvPvE è previsto esclusivamente su PC e su Steam è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri, visto che sul client Valve è da poco comparsa la pagina ufficiale. Purtroppo non si hanno informazioni sulla data d'uscita o sulla possibile finestra di lancio, ma pare che entro la fine dell'anno si terrà una Pre-Alpha per una ristretta cerchia di utenti selezionati.

Prima di lasciarvi al trailer che mostra anche alcune sequenze di gameplay del gioco, vi ricordiamo che una serie di beghe legali sembra aver impedito l'uscita di The Day Before, di cui si sono completamente perse le tracce.