NBA 2k League: il commissario della NBA Adam Silver darà il via al draft della nuova lega

Il commissario NBA sarà il primo, tra le quattro principali federazioni sportive professionisti del Nord America, a essere coinvolto in un draft di un campionato esport.

Silver parteciperà all'inaugurazione a New York e sarà il primo ad annunciare la prima scelta da parte di Mavs Gaming, la squadra NBA 2K dei Dallas Mavericks. Silver terrà inoltre una conferenza stampa prima del draft insieme a Brendan Donohue, amministratore delegato della NBA 2K League, e Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two Interactive.

Il draft della NBA 2K League, che si terrà al The Hulu Theater al Madison Square Garden, consisterà in sei round con l'ordine delle scelte invertito dopo ogni round.

Le squadre pescheranno da un pool di 102 giocatori, selezionati durante un lungo processo di prova. Silver è stato una delle principali forze trainanti dietro l'NBA 2K League, anche se molti dei proprietari di franchigie NBA hanno già investito negli esport in passato.

Un totale di ben tredici proprietari di team NBA ha investito o acquisito organizzazioni in tutto l'esport. In confronto, sei team MLB e tre team NFL possono vantare la proprietà di team esport.

Silver vuole anche promuovere più diversità e inclusione nella NBA 2K League, che ha già lanciato un'iniziativa incentrata sul reclutamento e lo sviluppo di giocatori della 2K League femminile. La lega avrà sostenitori e leader del settore che aiutano a identificare e formare le attuali e potenziali donne d'élite nel tentativo di comprendere meglio le disparità di genere negli sport.

È stato costituito un comitato per aiutare a identificare e rimuovere i potenziali ostacoli per aderire alla Lega NBA 2K. Il provino della 2K League era aperto a tutti i giocatori, ma il campionato non ha chiesto ai giocatori di fornire il loro genere in quanto non aveva alcuna influenza sul processo di selezione. Una volta che il campo di prova di 72.000 giocatori è stato ristretto ai primi 250 giocatori in base alle loro abilità di gioco, la lega NBA 2K è venuta a conoscenza dell'identità dei giocatori dopo le selezioni.

C'era solo una giocatrice tra i 250 migliori giocatori, ma nessuna ha avuto accesso al draft finale dei 102 migliori giocatori. Silver vuole chiaramente vedere miglioramenti in quell'area, avendo pubblicamente dichiarato che i giocatori possono presentarsi senza distinzione di etnia, età e sesso. "In termini di pool disponibile per competere in quel campionato, le abilità fisiche, almeno come è necessario in un campo da gioco NBA, non saranno più necessarie", ha detto Silver al NBA All-Star Weekend 2017. "Potrebbe essere un diverso tipo di abilità fisica in termini di riflessi e la tua capacità di muovere i pollici molto velocemente, ma questi atleti possono avere qualsiasi forma o dimensione e qualsiasi età e da qualsiasi luogo."