NBA 2K League: a Londra il primo Invitational europeo della lega esport

L'NBA 2K League European Invitational sarà il primo evento di qualificazione della lega esport che si terrà in Europa dalla nascita del campionato. L'evento si svolgerà il 13 e il 14 dicembre prossimi in quel di Londra.

L'evento punta a trovare i migliori giocatori europei i quali potranno beneficiare del Draft NBA 2K League per la stagione 2020. L'evento vedrà la partecipazione di 20 giocatori provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Turchia e Regno Unito.

La NBA 2K League ha trovato questi giocatori grazie a diverse iniziative, dall'NBA 2K League Combine, ai tornei Pro-Am della community NBA 2K.

"Siamo entusiasti di avere i migliori giocatori NBA 2K d'Europa per il nostro primo evento di qualificazione europeo", ha dichiarato Brendan Donohue, MD della NBA 2K League. "Basandoci sul successo dell'APAC Invitational della scorsa stagione, che è andato a stanare i migliori giocatori della regione Asia-Pacifico, è importante per noi rafforzare ulteriormente il nostro pool di giocatori offrendo maggiori opportunità ai player internazionali di qualificarsi per il Draft della stagione 2020".

Il torneo a doppia eliminazione del 14 dicembre sarà trasmesso in streaming live sui canali Twitch e YouTube della NBA 2K League.

Alla fine dell'evento, un comitato composto da rappresentanti della lega e manager delle franchigie nominerà i giocatori che potranno volare negli USA per partecipare alla selezione per la prossima stagione competitiva.

All'European Invitational ci saranno diverse figure di spicco delle franchigie statunitensi: il Senior Director of Esports Operations e Head Coach dei Pacers Gaming, Cody Parrent; il Coach of the Year Jeff Terrell dei 76ers e molti altri.