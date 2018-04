NBA 2K League al via: svelato il programma ufficiale della stagione inaugurale

Appassionati di basket di tutta Italia unitevi, la competizione digitale supportata dall'NBA sta per aprire i battenti. La NBA 2K League ha finalmente reso pubblico il programma per la stagione inaugurale.

A corredo ha pubblicato anche un video intitolato "THE TIPOFF", che presenta l'inizio della competizione che – lo ricordiamo – inizierà il 1 maggio.

Questo segna il primo di tre tornei programmati, insieme a una stagione regolare di 15 settimane, che sarà interamente limitata dai playoff alla fine di agosto. Il montepremi finale è di $ 100.000, andrà ad aggiungersi a salari e altri benefici per i giocatori, come assicurazione sanitaria e simili.

Le 17 franchigie della 2K League saranno suddivise in quattro gruppi, con la fase a gironi il cui programma è settato come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia. Dopo la fase a gironi, i primi otto team passeranno all'elimination round che inizierà a partire dal 5 maggio dalle 19 alle 2:00 di notte orario nostrano. La franchigia vincitrice del torneo porterà a casa $ 35.000, $ 25.000 per il secondo posto e $ 10.000 al terzo. Ogni vincitore di un gruppo guadagnerà altri $ 5.000.

Tutte le competizioni per la stagione inaugurale si terranno nel NBA 2K League Studio di New York City.

L'accordo fa parte di una partnership pluriennale tra Dell e Intel, le due aziende che forniscono gli hardware PC per l'intera durata del campionato. Come vi abbiamo già ricordato, il campionato verrà interamente trasmesso su Twitch, quindi potrete godervi ogni match in diretta.