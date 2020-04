NBA 2K Playgrounds 2 gratis su PC e Xbox One fino al 15 aprile

2K Games ha annunciato che da oggi e fino al 15 aprile NBA 2K Playgrounds 2 sarà scaricabile e giocabile gratis senza limitazioni su PC (via Steam) e Xbox One, una bella occasione per provare questo divertente gioco di basket arcade a costo zero.

"L'azione arcade di NBA è tornata con NBA 2K Playgrounds 2! Il seguito del popolare titolo originale porta la pallacanestro da strada a un livello superiore con un enorme roster di giocatori NBA attuali e ritirati, un matchmaking online migliorato con server dedicati, partite online per quattro giocatori, gare da 3, nuovi campetti, partite personalizzate e molto altro! Scegli la tua squadra, preparati e gioca senza limiti!"

NBA 2K Playgrounds 2 include oltre 400 giocatori reali, decine di campetti e tante modalità di gioco tra cui 2v2 in locale e partite online per quattro giocatori. Durante la settimana di Free Play il titolo è in vendita al prezzo scontatissimo di 7.49 euro su Steam e Xbox Store, tutti i progressi raggiunti potranno essere importati nella versione completa qualora decidiate di acquistarla.

Definito l'erede spirituale di NBA Jam e NBA Hangtime, NBA 2K Playgrounds 2 è una esperienza arcade folle e divertente che vi consigliamo caldamente di provare.