NBA 2K18: disponibile la patch per il supporto ai 4K a 60 FPS su Xbox One X

ha pubblicato ladi, aggiornamento che corregge diversi bug e che migliora diversi aspetti del gioco. Introdotto anche il supporto ai 4K a 60 FPS per, in vista del lancio della nuova console Microsoft previsto per il 7 novembre.

Grazie all'update 1.05, dunque, gli utenti che acquisteranno Xbox One X potranno giocare a NBA 2K18 a 4K e a 60 FPS. La patch migliora inoltre diversi aspetti del gioco, dal gameplay vero e proprio alla modalità MyCARRER, passando per la correzioni di alcuni bug. Per il changelog completo potete consultare questa pagina.

Ricordiamo che nella giornata di oggi è stato pubblicato anche l'aggiornamento di Quantum Break volto a supportare Xbox One X.